دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

نظراً لخلافات الرأي ووجهات النظر مع مجلس الإدارة، تقدم Devin Wenig المدير التنفيذي لعملاق التجارة الإلكترونية EBay باستقالته من منصبه في الشركة.

ويبدو أن الخلافات مردها إلى أن مجلس الإدارة يبحث إمكانية بيع بعض قطاعات الشركة، وهو ما يرفضه المدير التنفيذي.

وأمضى Wenig أربعة سنوات في إدارة متجر EBay، وأفصح مؤخراً أنه ليس على وفاق مع مجلس الإدارة الجديد.

وكانت EBay قد عينت مجلس إدارة جديد منذ بضعة أشهر وقالت حينها أنها تبحث بيع بعض القطاعات مثل خدمة StubHub وقطاع الإعلانات المبوبة بعد ضغوطات تعرضت لها من صناديق الاستثمار Elliott Management Corp و Starboard Value.

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ولم يخف رئيس مجلس الإدارة Thomas Tierney ترحيبه بالاستقالة حيث قال أن الشركة بحاجة إلى مدير تنفيذي جديد في هذه الفترة.

وفي مارس الماضي انضم إلى مجلس إدارة الشركة كل من Jesse Cohn و Matt Murphy كممثلين عن صناديق الاستثمار التي تملك حصة من المتجر الالكتروني.

وبعد الاستقالة سيتولى Scott Schenkel المدير المالي للشركة منصب المدير التنفيذي مؤقتاً ريثما يتم البحث عن مدير جديد.

التدوينة استقالة المدير التنفيذي لعملاق التجارة الالكترونية EBay ظهرت أولاً على عالم التقنية.