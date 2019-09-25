شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام الدورة العاشرة لمؤتمر جيبكا للأسمدة بسلطنة عُمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اختتمت في مسقط اليوم، فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر جيبكا للأسمدة، التي جاءت بعنوان "التحول: عصر جديد لصناعة المغذيات الزراعية"، برعاية وزير الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي، حسبما نشرت وكالة واس .

وأكد المتحدثون في المؤتمر، على أهمية تبني قطاع المغذيات الزراعية الخليجي الابتكار بما يخلق قيمة مضافة ويعزز من المميزات التنافسية بمنتجات متطورة ومستدامة، وذلك على ضوء المرحلة الجديدة التي يدخلها القطاع إقليمياً وعالمياً والتي تتسم بضعف معدلات النمو والتباطؤ الاقتصادي وازدياد عمليات الاستحواذ والاندماج عبر الصناعة.

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وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الدكتور عبد الوهاب السعدون : "يجب على صناعة المغذيات الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي الاستمرار في تعزيز مكانتها التنافسية وأن تحافظ على مرونتها في مواجهة المتغيرات المستقبلية التي لا يمكن أن تتم دون الابتكار والاعتماد على القدرات المحلية والاستثمار في التكامل الاستراتيجي واستخدام التقنيات المتطورة والتدريب وتطوير المواهب الشابة التي تعد أهم رصيد في منطقتنا".

وأوضح أن المؤتمر شكل على مدار عقد من الزمن، منصة أساسية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين القادة العالميين والإقليميين والجهات التنظيمية وأقطاب الصناعة والأوساط الأكاديمية، لمعالجة القضايا الملحة والتحديات التي تواجه القطاع والعمل على توفير الحلول الدائمة في هذه البيئة الصناعية الأكثر ديناميكية وتعقيدًا.