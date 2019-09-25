شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "مباشر قطر": تكشف أساليب تميم الملتوية فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه تميم بن حمد لايزال يستخدم المزيد من أدوات الضغط والمغازلة، من أجل استهداف أبناء قطاع غزة، على غرار المحاولات التى بذلها مع الأردن، حيث يستخدم تميم ورقة الوظائف، من أجل الخروج من عزلته وتحقيق شراكات جديدة .

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: "تميم بن حمد، ومن خلال الدفع بورقة الوظائف إلى أبناء غزة، يحاول أن يخلق واقعا جديدا يدعم حركة حماس، لاسيما وأن الفترة الأخيرة شهدت رفضا واسعا للدور القطرى الذى تلعبه حكومة تميم فى الأراضى المحتلة، خاصة وأن هذا الدور يعزز الانقسام بين حركتى فتح وحماس".

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وأكد التقرير أن الاستراتيجية التى تستخدمها حكومة تميم بن حمد تعكس الواقع المتردى الذى تعانيه الحكومة القطرية اليوم، خاصة وأن العزلة الدولية تتزايد رقعتها، والرفض العربى لسياسات تميم يتمدد؛ ليطال مزيدا من الدول التى تطالبه بالعودة عن هذه السياسات، وتابع: "هذه السياسة، التى فشل تميم بن حمد فى تمريرها مع الأردن، من دون شك لن ينجح فى استخدامها مع غزة، فورقة الوظائف لم تعد عنصرا فاعلا فى الداخل، بل اتضح مؤخرا توظيف النظام القطرى لها".