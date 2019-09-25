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سلطنة عمان وفلسطين تبحثان تطورات الأوضاع الفلسطينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 بحث الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

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وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء أنه تم خلال اللقاء - الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة - التأكيد على موقف السلطنة الثابت والداعم للأشقاء الفلسطينيين في تطلعاتهم لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها السلطنة لدعم القضية من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة.

 

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