شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية العراق ولبنان يؤكدان أهمّية تعزيز آليات العمل العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، خلال لقائه مع نظيره اللبناني جبران باسيل، أهمّية تعزيز آليات العمل العربي في مُواجَهة التحدِّيات المختلفة التي تشهدها المنطقة .

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء اليوم الأربعاء - أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التبادل التجاريِّ والنفط والغاز، وأهمّية تكثيف العمل نحو آفاق جديدة للتعاون المُشترَك في مجالات أخرى.

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كما تطرّق الجانبان إلى مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليميَّة ذات الاهتمام المُشترَك، وأكدا أهمّية تعزيز آلـيّات العمل العربيّ في مُواجَهة التحدِّيات المختلفة التي تشهدها المنطقة، ومنها المشهد السوريّ، وضرورة الدفع بالحُلول السياسيّة التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة وسيادة سوريا.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطوُّرات على الساحة الدوليّة، واتفقا على استمرار التشاور حول مُختلِف القضايا الدوليّة".