شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسف: تعليم 7. 3 مليون طفل يمنى على المحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الأربعاء من أن تعليم 7ر3 مليون طفل في اليمن على المحك، حيث لم يتم دفع رواتب المعلمين منذ أكثر من عامين في ظل العنف المتواصل.

وذكرت المنظمة الأممية -في بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية- أن مليوني طفل يمني يتواجدون خارج المدارس، بما في ذلك ما يقرب من نصف مليون تسربوا من الدراسة منذ تصاعد النزاع في مارس 2015.

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وأضاف البيان أن النزاع ألحق دمارا واسعا في نظام البلاد التعليمي الهش ، ولم يعد من الممكن استخدام مدرسة واحدة من كل خمس مدارس في اليمن كنتيجة مباشرة للنزاع.

وشدد البيان على أنه ينبغي على سلطات التعليم في جميع أنحاء اليمن أن تعمل معا، والتوصل إلى حل فوري لتوفير الرواتب لجميع المعلمين والموظفين العاملين في مجال التعليم كي يتمكن الأطفال من مواصلة تعليمهم".