شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد إصابات الكوليرا فى السودان إلى 183 مريضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع عدد إصابات الكوليرا، في ولايتي النيل الأزرق (جنوب السودان)، و سنار (شمال النيل الأزرق)، إلى 183 مصابا.

وقالت وزارة الصحة الاتحادية في السودان إنها تسلمت 5 ملايين جنيه سوداني (الدولار يعادل نحو 45 جنيها) ، دعما من وزارة المالية والاقتصاد الوطني كدفعة أولى لمواجهة متطلبات القضاء على وباء الكوليرا في الولايتين.

Advertisements

وقال مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالوزارة دكتور بابكر المقبول، في الاجتماع اليومي للجنة الفنية لمواجهة انتشار وباء الكوليرا، إن الوزارة تسلمت الدفعة الأولى من الدعم أمس، لافتا إلى أنه تم توزيعها اليوم على الولايات المستهدفة والمتأثرة بالمرض، وبعض الولايات عالية الأخطار.

وأضاف المقبول أن الوزارة في انتظار المزيد من الدعم للاستجابة للمتطلبات لباقي الولايات، بما يمكنها من التعامل مع مستجدات الأحداث في حينها، مشيدا بوزارة المالية لتعاونها في هذا الصدد.

وأكد التقرير اليومي لوباء الكوليرا عدم تسجيل وفيات جديدة بالمرض، عدا الحالات الثماني حالات المسجلة منذ يومين، في حين بلغت الإصابات 183 إصابة منذ 28 أغسطس الماضي.