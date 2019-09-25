شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يعتمد 161 وظيفة مستعجلة لـ4 فئات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، 161 وظيفة مستعجلة في مدن الإمارة ومناطقها، لأربع فئات حددها سموّه، بأنها تستحق الاستعجال في تعيينها، وإيجاد وظائف لها، وهي «الأيتام» بـ47 وظيفة، و«أبناء ذوي الدخل المحدود» 99، و«المطلقات» 14، و«الزوجة العائلة» وظيفة لحالة واحدة.

أعلن ذلك الإعلامي محمد خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، في برنامج «الخط المباشر»، قائلاً: وصلتنا الآن معلومات مباشرة من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وهي قائمة توضح أن هناك فئات في المجتمع في إمارة الشارقة تستحق الاستعجال في تعيينها وإيجاد وظائف لها، وأن دائرتي الإحصاء والموارد البشرية في الشارقة تعملان لتوفير الوظائف لهم بمتابعة مباشرة من صاحب السموّ حاكم الشارقة.

وأضاف: والفئات الأربع تشمل «الأيتام» بسبب انخفاض دخل الأسرة نظراً لوفاة العائل، ورُسّيت 47 وظيفة لهم، «أبناء ذوي الدخل المحدود» وهم الأسر المعتمد دخلها على المساعدات الاجتماعية أو على راتب التقاعد والمساعدات الاجتماعية، وإجمالي دخلها أقل من 20 ألف درهم، واعتمد سموّه 99 وظيفة لهذه الفئة، وفئة «المطلقات» لأن دخل الأبناء يعتمد على النفقة، بواقع 14 وظيفة لهن، و«الزوجة العائلة»، حيث إن دخل الأسرة يعتمد على المساعدات الاجتماعية التي يحصل عليها الزوج، لعجزه الصحي، واعتمدت وظيفة لحالة واحدة، علماً بأن تحديد أفراد هذه الفئات، بناء على المعلومات التي تقدمها دائرة الإحصاء.

وقال: قسمت الوظائف على الفئات الأربع كالآتي: 23 مدينة الشارقة 7 ذكور و 16 أنثى، 37 خورفكان 20 ذكرا و17 أنثى،37 كلباء 15 ذكرا 22 إناث، 16 دبا الحصن 6 ذكور و10 إناث، 10 الذيد 8 ذكور وأنثيان، 12 المدام 7 ذكور و5 إناث، 14 مليحة 7 ذكور 7 إناث، البطائح أنثيان، 4 الحمرية ذكران وأنثيان، 6 وادي الحلو 3 ذكور و3 إناث، على أن يعمل كل منهم في مدينته.