السعودية تشيد بالإجماع على اتهام إيران بهجوم أرامكو









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أشادت السعودية الأربعاء بما وصفته اجماعا متزايدا على أن ايران شنت الهجمات على منشآت المملكة النفطية هذا الشهر.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن التحقيقات الأولية التي أجرتها المملكة أشارت إلى أن الاسلحة التي استخدمت في الهجوم هي "اسلحة إيرانية"، مؤكدا ان بلاده تتشاور مع حلفائها.

وصرح للصحافيين في الامم المتحدة "أعتقد أن هناك اجماعا على أن هذا السلوك غير مقبول".

وأوضح الجبير أن الرياض تمتلك أدلة على استخدام أسلحة إيرانية في الاعتداء الهجوم على منشأتي أرامكو النفطيتين شرقي السعودية منتصف سبتمبر الجاري.

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وقال وزير الدولة السعودي ، في مؤتمر صحافي بثته قناة "الإخبارية"، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، أن المملكة تواصل التحقيق لمعرفة مصدر إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ التي استهدفت منشأتي أرامكو في خريص وبقيق في 14 سبتمبر الجاري.

وحمّل الجبير إيران مسؤولية هذا الهجوم، مشيرا إلى أن النتائج سيجري إعلانها بمجرد اكتمال التحقيق، وسيتم عرضها على حلفائنا وما هي الخيارات التي أمامنا، فيما شدّد على ضرورة أن تحترم إيران القوانين الدولية وتكف عن سلوكها العدواني.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن المملكة طلبت من الأمم المتحدة إرسال خبراء ليساهموا في هذا التحقيق إضافة إلى دول أخرى مشاركة في التحقيق.

وقال إن هناك خبراء من عدة دول متواجدون في المملكة، فيما أوضح أن الهجوم على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية يؤثر بشكل سلبي على كل دولة في العالم.

وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن شركة أرامكو استعادت طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يوميًا بعد هجمات 14 سبتمبر على اثنتين من منشآتها النفطية.