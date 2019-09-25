الإماراتي هزاع المنصوري ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية









اسماء السيد - بايكونور: انطلق ثلاثة رواد فضاء بينهم هزاع المنصوري، أول إماراتي يُرسل في مهمة إلى الفضاء، الأربعاء من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

وأقلعت مركبة "سويوز" التي تنقل على متنها هزاع المنصوري والأميركية جيسيكا مير والروسي أوليغ سكريبوتشكا، من دون مشاكل تذكر، من سهوب كازاخستان عند الساعة 13,57 بتوقيت غرينيتش، بحسب المشاهد التي بثتها وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس". ويتوقع أن تستغرق الرحلة حوالى ست ساعات إلى محطة الفضاء الدولية.

وانفصلت كبسولة "سويوز" التي تمركز فيها رواد الفضاء الثلاثة عن الصاروخ بعد ثماني دقائق و48 ثانية بالضبط من الإقلاع وبلغت المدار الذي يسمح لها بالوصول إلى محطة الفضاء الدولية، وفق ما أفادت "روسكوسموس" عبر حسابها على "تويتر".

ومن المرتقب أن تلتحم الكبسولة بالمحطة المدارية حيث يتواجد سبعة رواد بينهم امرأة، عند الساعة 19,45 بتوقيت غرينيتش.

وسيصبح هذا الطيار العسكري أول رائد فضاء عربي ينزل في محطة الفضاء الدولية. وأعرب الشاب المنصوري عن بالغ افتخاره بالانضمام إلى هذه المهمة التي تثير حماسة كبيرة في دولة الإمارات.

وخلال المؤتمر الصحافي التقليدي الذي نظم عشية الإقلاع، صرّح أنه يسعى إلى أن "تكلل هذه المهمة بالنجاح" وإلى أن يعود منها "مع معلومات وافرة".

وقال "الحلم استحال حقيقة"، مشيرا إلى أنه سيبثّ أداءه اليومي للصلاة لمتابعيه من الأرض.

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وتخوض عالمة الأحياء جيسيكا مير (42 عاما) بدورها مهمتها الأولى في المدار. أما أوليغ سكريبوتشكا، فلديه طول باع في هذا المجال. وقد سبق أن شارك في مهمتين في محطة الفضاء الدولية، أولاهما في أكتوبر 2010. وأمضى ما مجموعه 159 يوما في الفضاء على الأقل.

ومن المفترض أن يعود المنصوري في الثالث من أكتوبر تزامنا مع عودة الروسي أليكسي أوفتشينين والأميركي نيك هيغ الموجودين في المحطة منذ مارس.

وبحسب المعلومات فإن هزاع المنصوري سيجري خلال مهمته 16 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، منها وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس ووكالة الفضاء الأوروبية، بينها 6 تجارب على متن محطة الفضاء الدولية لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان في الفضاء مقارنة بالتجارب التي أجريت على سطح الأرض ودراسة مؤشرات حالة العظام والاضطرابات في النشاط الحركي والتصور وإدراك الوقت عند رائد الفضاء، إضافة إلى ديناميات السوائل في الفضاء وأثر العيش في الفضاء على البشر وتجربة النخلة في الفضاء.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن وصول هزاع المنصوري للفضاء هو رسالة لكل الشباب العربي بأننا يمكن أن نتقدم ونتحرك للأمام ونلحق بالآخرين".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد في حسابه على تويتر: "محطتنا القادمة هي المريخ، عن طريق مسبار الأمل الذي صممه ونفذه شبابنا بكل اقتدار".

وتابع في تغريدة ثانية: قبل أكثر من عامين، أطلقت وأخي محمد بن زايد (برنامج الإمارات لرواد الفضاء)، واليوم نحتفل بانطلاق أول رائد فضاء إماراتي في مهمة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية".

وختم الشيخ محمد بن راشد تغريدته بالقول: "إنجاز إماراتي نفخر به ونهديه للأمتين العربية والإسلامية".