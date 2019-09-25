دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع MediaTek تكشف عن رقاقة MT5670 المخصصة لأجهزة التلفاز الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة MediaTek عن رقاقة معالج MT5670 اليوم، التي تدعم الإصدارات القادمة من أجهزة التلفاز الذكي، والتي تأتي بميزة دعم نظام Android TV 9.

تستعد شركة وان بلس قريباً لإطلاق أول إصدار لها من أجهزة التلفاز الذكي برقاقة معالج MediaTek، واليوم كشف MediaTek رسمياً عن رقاقة MT5670 المخصصة لأجهزة التلفاز الذكية، والتي يشار إلى أنها تدعم جهاز وان بلس المرتقب.

تقدم ميديا تيك رقاقة MT5670 بميزة دعم نظام تشغيل الأندوريد في الإصدار Android TV 9، كما تدعم محتوى 4K UHD، كما تأتي الرقاقة بتقنية معالجة متطورة مدمجة في الرقاقة، وتستخدم الرقاقة أيضاً تقنية الذكاء الإصطناعي للتعرف على الوجه، وإدراك المشهد لتعمل على ضبط إعدادات جودة العرض بشكل تلقائي، كما تدعم الرقاقة تمكين الصوتيات الخاصة بالشركات المصنعة.

Advertisements

مميزات أخرى في رقاقة MT5670

محرك UHD مباشر يدعم معدل 60Hz

دعم محتوى الرسوم ثلاثي الأبعاد OpenGL ES 1.1/2.0/3.1/3.2

دعم تشفير H.264

دعم HDMI 2.0 مع محتوى 3D

ومن المقرر أن تتوفر رقاقة MediaTek MT5670 في أجهزة التلفاز الذكية في جميع أنحاء العالم بدءاً من هذا الشهر الجاري، لذا نترقب إنطلاق أول إصدار برقاقة معالج ميديا تيك لنتعرف بشكل أوضح على مميزات الرقاقة على أرض الواقع.

المصدر

هذا الموضوع MediaTek تكشف عن رقاقة MT5670 المخصصة لأجهزة التلفاز الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.