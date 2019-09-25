شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يشيد بمواقف النرويج الداعمة لبلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشاد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بمواقف النرويج، الداعمة للسودان ومساندتها لخيارات وتطلعات الشعب السوداني.

وأكد حمدوك، لدى لقائه في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، رئيسة وزراء النرويج ارنا سولبرك، تطلع السودان لاستمرار هذا الدعم، خاصة فيما يتصل بجهود الحكومة المبذولة لرفع اسم السودان، من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وملف إعفاء الديون وتطبيع العلاقات مع المؤسسات الدولية.

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وأكد رئيس الوزراء السوداني، أن أهم أولويات الحكومة الانتقالية، تتمثل في بناء السلام المستدام العادل والشامل، منوها بالدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي والنرويج على وجه الخصوص في هذا الإطار.

وأعرب عن تفاؤله بأن تكون جولات المفاوضات القادمة مع الحركات المسلحة فرصة طيبة للوصول إلى سلام مستدام، موضحا أن التحدي الاقتصادي يشكل أولوية ملحة لحكومة الفترة الانتقالية.

من جانبها، أكدت رئيسة وزراء النرويج استعداد بلادها للعمل مع الحكومة الجديدة ودعم عملية الإصلاح لاسيما في مجالات السلام والإصلاح الاقتصادي، مؤكدة وقوف النرويج بجانب السودان كشريك جدير بالثقة.

وقدمت رئيسة وزراء النرويج الدعوة لحمدوك، لحضور المؤتمر الدولي الأول للاقتصاد وإدارة الأعمال، الذي سينعقد في يونيو القادم في النرويج.