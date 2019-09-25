شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: محققون أمميون ومن دول أخرى يشاركون فى تحقيقات هجوم أرامكو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة للشئون الخارجية بالسعودية، عادل الجبير، إن محققين أمميين ومن دول أخرى يشاركون فى تحقيقات هجوم أرامكو، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.
وأضاف: "نعلم أن الصواريخ التى استهدفت المنشأتين جاءت من الشمال ونعمل على تحديد الموقع".
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير: محققون أمميون ومن دول أخرى يشاركون فى تحقيقات هجوم أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.