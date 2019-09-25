شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: محققون أمميون ومن دول أخرى يشاركون فى تحقيقات هجوم أرامكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة للشئون الخارجية بالسعودية، عادل الجبير، إن محققين أمميين ومن دول أخرى يشاركون فى تحقيقات هجوم أرامكو، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وأضاف: "نعلم أن الصواريخ التى استهدفت المنشأتين جاءت من الشمال ونعمل على تحديد الموقع".