شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تشيد بالإجماع على اتهام إيران بهجوم أرامكو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أشادت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بما وصفته بإجماع متزايد على أن إيران شنت الهجمات على منشآت المملكة النفطية هذا الشهر، وتحديدا في شركة (أرامكو).
وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، في تصريحات من نيويورك أوردتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية، إن التحقيقات الأولية التي أجرتها المملكة أشارت إلى أن الأسلحة التي استخدمت في الهجوم هي أسلحة إيرانية، مؤكدا أن بلاده تتشاور مع حلفائها، كما أن هناك إجماعا على أن هذا السلوك غير مقبول.
ووعد بأن التحقيق السعودي سيكون دقيقا للغاية، مضيفا: "سنطرح مختلف الخيارات وسنختار الخيارات المناسبة للرد على الهجمات ضد المملكة".
وأعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا هذا الأسبوع، أنها وافقت على النتائج التي توصلت إليها الولايات المتحدة بأن إيران مسؤولة عن الهجمات على منشأتي بقيق وخريص النفطيتين، ما أدى إلى خفض إنتاج النفط السعودي.
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