شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مخابىء للطائرات الروسية فى قاعدة "حميميم" الجوية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قام الخبراء الروس بإنشاء مخابئ لمقاتلات "سو-35" وقاذفات "سو-34" الروسية في قاعدة "حميميم" الجوية في سوريا.
وقال نائب قائد فوج الطائرات المقدم قسطنطين دولغوف - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن مخابيء الطائرات تزود بشكل منتظم بالوقود وغيره من المحروقات، الأمر الذي قلص الوقت اللازم لإعداد الطائرة للقيام بطلعة جوية أخرى.
وأضاف أن عدد مخابيء الطائرات في "حميميم" بلغ 18 مخبأ، حيث تمت تقوية السقف بهيكل معدني يمكن أن يحمي الطائرة من أي طائرة "درون" انتحارية حال تسللها إلى أجواء القاعدة.
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