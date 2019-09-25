شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودية للكهرباء" تطلق خدمة "برق" فى منطقة تبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم، عن إطلاق خدمة "برق" في منطقة تبوك وبدء استقبال الطلبات الجديدة لإيصال الخدمة الكهربائية خلال تسعة أيام فقط لقطاع الأعمال "سكني/ تجاري "، عن طريق منصة بلدي لأمانة المنطقة، وذلك بعد اختصار عديد من الإجراءات بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال "تيسير".

وتعد خدمة "برق"، جزءاً من خطة الشركة لتحسين وتطوير خدمات المشتركين، والاستفادة من التقنيات الحديثة في سرعة تنفيذ طلبات إيصال الخدمة الكهربائية.

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وأوضحت "السعودية للكهرباء"، أن طالب الخدمة في قطاع الأعمال لا يحتاج إلى تقديم طلب الخدمة للشركة، بعد أن تم الربط مع بوابة "بلدي" balady.gov.sa التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث سيتم إرسال بيانات رخصة البناء آلياً إلى "السعودية للكهرباء"،

وبعد إشعار بدء البناء من خلال بوابة "بلدي"، ستقوم الشركة بدورها بتوصيل التمديدات الكهربائية إلى موقع طالب الخدمة الجديد، دون الحاجة إلى مراجعة الشركة.

وأشارت الشركة، إلى أن تركيب العداد وإطلاق الخدمة الكهربائية لطالب الخدمة تتم بعد إشعار التشطيبات من خلال بوابة "بلدي"، وتسديد رسوم الإيصال.