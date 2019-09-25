بارزاني: أسباب ظهور "داعش" قائمة

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، مسرور بارزاني، الأربعاء، أن "داعش" لا يزال يمثل تهديداً كبيراً في بعض مناطق البلاد، لأن الأسباب التي أدت إلى ظهور التنظيم "لا تزال قائمة".
جاء ذلك لدى استقبال بارزاني، في أربيل، نائب قائد قوات المهام المشتركة في التحالف الدولي، الجنرال جيرالد ستريكلاند، والوفد المرافق له، وفق بيان لحكومة الإقليم.
وخلال الاجتماع، وجه بارزاني شكره للدعم الذي يبديه التحالف الدولي لقوات البيشمركة (القوات المسلحة في الإقليم).
كما جرى بحث تهديدات "داعش" وسبل التصدي لها، واتفق الجانبان على أن التنظيم لا يزال يمثل تهديداً كبيراً في بعض مناطق العراق، كما تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لردعها.
وبهذا الصدد، قال رئيس الوزراء: "ما زالت تهديدات داعش مستمرة، لأن الأسباب التي أدت إلى ظهور التنظيم لا تزال قائمة".
من جانبه، أشاد الجنرال جيرالد ستريكلاند بـ"التنسيق الجيد بين القوات العراقية وقوات البيشمركة"، مؤكدا استعداد التحالف الدولي لمواصلة مساعدة قوات البيشمركة خصوصاً في مجال التدريب العسكري.
ومؤخرا، زاد نشاط تنظيم "داعش" بالمناطق العراقية الحدودية مع سوريا في محافظتي نينوى (شمال) والأنبار (غرب)، وديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.
ولا يزال "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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