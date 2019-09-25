تونس: إرجاء النظر في مطلب الإفراج عن نبيل القروي

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

أرجأت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس، الأربعاء، النظر في مطلب الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي، إلى الإثنين المقبل.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول، أدلى بها مصدر في هيئة الدفاع عن القروي.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر هويته، أن "التأجيل مرتبط بفك إضراب القضاة المستمر منذ الجمعة الماضي".

ويأتي قرار اليوم، عقب تقديم هيئة الدفاع عن القروي طلب استئناف لقرار قاضي تحقيق بالقطب (مجموعة محاكم مختصة)، برفض مطلب الإفراج عن المرشح الرئاسي لـ "عدم الاختصاص".

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والأربعاء الماضي، رفض قاضي تحقيق طلبا بالإفراج عن القروي، رجل الأعمال والإعلام، الذي تأهل مع قيس سعيد، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وقال حزب "قلب تونس" الذي يقوده القروي، في بيان، إن "قاضي التحقيق المتعهد بالملف رفض مطلب الإفراج عن نبيل القروي، لعدم الاختصاص".

وجرى إيقاف القروي في 23 أغسطس/ آب الماضي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" المحلية (مستقلة)، تتهمه فيها بـ"الفساد"، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.

ومنذ الجمعة الماضي، دخل قضاة تونسيون إضرابا مفتوحا في جميع محاكم البلاد، تنديدا بما اعتبروه "اقتحاما" من قبل عدد من المحامين لمكتب المدعي العام بالمحكمة الابتدائية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.