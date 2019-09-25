الدفاع التركية: تحييد 3 من إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة / الخليج 365

تمكنت القوات المسلحة التركية من تحييد 3 إرهابيين بغارة جوية، في إطار عملية "المخلب 3" ضد منظمة "بي كا كا" الانفصالية شمالي العراق.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، عبر حسابها على "تويتر".

وأشارت الوزارة إلى تنفيذ غارة جوية ضد إرهابيي "بي كا كا" بمنطقة "حفتانين" شمالي العراق.

وقالت إنه جرى تحييد 3 إرهابيين ينتمون إلى المنظمة الانفصالية في الغارة الجوية على "حفتانين"، التي جرت في إطار عملية "المخلب 3" المتواصلة بنجاح.

Advertisements

ولفتت إلى ارتفاع عدد الذين جرى تحييدهم الأربعاء، إلى 6 إرهابيين.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد، أتبعتها بعملية "المخلب 2" في 13 يوليو/ تموز الماضي، ثم "المخلب 3" في 24 أغسطس/ آب الماضي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.



يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.