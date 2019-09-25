تونس.. مسؤولان أمريكيان يلتقيان محافظي البنكين المركزيين في ليبيا

عقد مسؤولان أمريكيان في العاصمة تونس، اجتماعا بمحافظي البنكين المركزيين المتنافسين في ليبيا كل على حدة، بحسب بيانين رسميين، الأربعاء.
وفي بيان له، قال المصرف الليبي المركزي التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، إن محافظه الصديق الكبير، اجتمع أمس الثلاثاء، مع السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إريك ماير.
وناقش الاجتماع بحسب البيان، الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا، والتحديات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي على المستوى المحلي والدولي.
وفي بيان آخر صدر عن البنك المركزي "الموازي" المقام في مدينة بنغازي شرقي ليبيا والمنبثق عن الحكومة المؤقتة، فقد أورد أن محافظه علي الحبري، اجتمع اليوم بتونس المسوولين الأمريكيين.
وفي ليبيا، ينقسم البنك المركزي إلى اثنين متنافسين، أحدهما في طرابلس يتبع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والآخر في بنغازي يتبع للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب.
وتجري منذ فترة، جهود لبعثة الأمم المتحدة والولايات المتحدة لتوحيد المصرفين، من خلال عدة لقاءات مع المعنيين جرت في تونس، لم يفصح المسؤولين حتى الآن عن نتائجها.
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