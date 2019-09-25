مفاجأة كبرى عن تزوير #الفيفا للأصوات لصالح #ميسي

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صحيفة الخليج الالكترونية
وأوضحت صحيفة ‘‘كواترو‘‘ الإسبانية، أن قائد منتخب نيكاراغوا خوان باريرا استنكر تصويته على جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام.
وقال خوان باريرا في تغريدة عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر: ‘‘لم أصوت لجوائز (ذا بيست 2019)، وكل المعلومات حول تصويتي غير صحيحة، شكرًا‘‘.
ورغم أن قائد منتخب نيكاراغوا أكد عدم تصويته في جوائز ‘‘ذا بيست 2019‘‘، إلا أنه ظهر في قائمة المصوتين لميسي كخيار أول، وساديو ماني كخيار ثاني، وكريستيانو رونالدو كخيار ثالث.
وفي الوقت نفسه، أكد المدير الفني لمنتخب السودان، الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش، أنه اختار محمد صلاح للمركز الأول وساديو ماني للثاني وكيليان مبابي للثالث، قبل أن يتفاجأ بأن ‘‘الفيفا‘‘ حول تصويته إلى الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وفيرجيل فان ديك ثانيًا والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث.
جدير بالذكر أن ليونيل ميسي توج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 من قبل الفيفا بعد حصوله على 46 نقطة، ثم جاء في المركز الثاني فيرجيل فان دايك بـ38 نقطة، ثم كريستيانو رونالدو في المركز الثالث بـ36 نقطة، ثم محمد صلاح في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.
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