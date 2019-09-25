مفاجأة كبرى عن تزوير #الفيفا للأصوات لصالح #ميسي

فجر قائد منتخب نيكاراغوا خوان باريرا، مفاجأة من العيار الثقيل، ليكشف تزوير الفيفا للأصوات لصالح ليونيل ميسي نجم برشلونة حول جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

وأوضحت صحيفة ‘‘كواترو‘‘ الإسبانية، أن قائد منتخب نيكاراغوا خوان باريرا استنكر تصويته على جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام.

وقال خوان باريرا في تغريدة عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر: ‘‘لم أصوت لجوائز (ذا بيست 2019)، وكل المعلومات حول تصويتي غير صحيحة، شكرًا‘‘.

ورغم أن قائد منتخب نيكاراغوا أكد عدم تصويته في جوائز ‘‘ذا بيست 2019‘‘، إلا أنه ظهر في قائمة المصوتين لميسي كخيار أول، وساديو ماني كخيار ثاني، وكريستيانو رونالدو كخيار ثالث.

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وفي الوقت نفسه، أكد المدير الفني لمنتخب السودان، الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش، أنه اختار محمد صلاح للمركز الأول وساديو ماني للثاني وكيليان مبابي للثالث، قبل أن يتفاجأ بأن ‘‘الفيفا‘‘ حول تصويته إلى الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وفيرجيل فان ديك ثانيًا والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث.