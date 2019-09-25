رئيس مركز عشيرة الطائف يهني القادة والشعب باليوم الوطني 89

الخليج - خالد الهديبي رفع رئيس مركز عشيرة شمال الطائف الأستاذ معيض بن احمد المالكي ، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العريية السعودية .

وقال المالكي في هذه المناسبة نتذكر مؤسس هذه البلاد وموحدها وباني أمجادها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ طيب الله ثراه ـــ الذي قام بفضل من الله ـــ جل وعلا ـــ بتوحيد هذه البلاد وإقامة الشريعة الإسلامية السمحة ونشر الأمن والأمان والاستقرار في ربوع المملكة، وقد سار على نهجه أبناؤه البررة من بعده وصولاً إلى عهد قائد مسيرتنا ونهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ـــ .

وأضاف بأن مملكتنا تحتل ولله الحمد مكانة عالية ورفيعة بين الدول العربية والإسلامية والعالمية، حيث شرفها الله بأن جعلها قبلة المسلمين وبلاد الحرمين الشريفين مهد الرسالة النبوية، وقد قامت دولتنا المباركة بحمل الأمانة تحقيقاً لعبادة الله وحدة ونشر الدعوة الإسلامية وخدمة البشرية والمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والعدل والمساواة على كافة المستويات الإقليمية والدولية سائلاً الله تعالى أن يحفظ قادتنا وبلادنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان ورغد العيش والاستقرار، وأن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ورجال أمننا ويرحم شهداءنا ويشفي جرحانا . انشر الخبر :

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