جدة.. احتفالات عروس الشرق بمناسبة اليوم الوطني 89

الخليج - أيوب الغامدي

بحضور عدد كبير من المسؤولين ووجهاء المجتمع احتفل أهالي الحرازات ( عروس الشرق )كما يحب أن يطلق عليها أهلها والتي تقع شرق مدينة جده باليوم الوطني ال 89 في أمسية وطنية مليئة بالفرح والسرور حضرها آلاف الرجال والنساء والأطفال .

الفعاليات بدأت عصر أمس بمسيرة 15 فارس بخيولهم العربية الأصيلة والذين قطعوا مسافة حوالي 10 كم من بداية حي الحرازات إلى مقر الاحتفال بقاعة البارون يتوشحون بأعلام المملكة ويحملون صور ولاة الأمر حفظهم الله .

ثم كان هناك بعد المغرب جوله في مقر الأسر المنتجة والذي بلغ عددها أكثر من 17 أسرة بمنتجات مختلفة.

وبعد العشاء بدأ الحفل الخطابي والذي تخلله العديد من الفقرات الجميلة والمفيدة من القصائد الوطنية والكلمات التي عبر فيها الأهالي عن مشاعرهم تجاه القيادة الرشيده والوطن ومانعيشه في هذه البلاد من نعمة الأمن والأمان والرخاء. وحضر الحفل فئة غاليه على قلوبنا وهم ذوي الإحتياجات الخاصة من مركز التأهيل الشامل بجدة.

واختتم الحفل بأوبريت وطني من الحان وإنشاد المنشد يحي بن علي السرحاني ومن كلمات الشاعر محمد القعيد الغامدي تفاعل معه الحضور بمشاركة فرقة السمو الشعبية .

وفي نهاية الاحتفال شكر المشرف على الحفل

الإعلامي أيوب بن الشيبه جميع اللجان المشاركة في التنظيم الرائع وشكر فرقة فرسان زهران بقيادة سراج الزهراني ودراجي شرق جده بقيادة الأستاذ تركي الحارثي وشكر خاص لكل المسؤولين الذين تواجدوا على رأسهم عمدة الحي الاستاذ بندر العمري والأستاذ عايض بن درهم مدير تعليم رابغ سابقا وعضو المجلس البلدي حاليا ،والدكتورحاتم البسباس من جامعة الملك عبدالعزيز والدكتور محمد رزق الله من جامعة أم القرى ورجال الاعمال الداعمون للحفل.

والجدير ذكره ان الحفل برز إعلاميًا على مستوى وسائل التواصل وحقق هاشتاق #الحرازاتتحتفلبعام_89

المركز الخامس في الترند على مستوى المملكه.

الإعلامي أيوب ابن الشيبه Advertisements