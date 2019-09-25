"انستجرام" يختبر طرح الوضع الليلى على منصتى أندرويد وiOS

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الأربعاء 25 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
بدأ تطبيق انستجرام الشهير لمشاركة الصور في اختبار تصميم جديد للتطبيق من شأنه توفير الوضع الليلى لمستخدمي تطبيقات أندرويد و iOS.
وبحسب موقع TNW الهولندى، فإن هذا التصميم الجديد سيظهر لمستخدمي أنظمة iOS 13 وأندرويد 10، إضافة إلى الإصدارات الأقدم من أنظمة التشغيل على المنصتين، فيما ينتظر أن يطرح انستجرام هذه الميزة في نسخة التطبيق التى تحمل الإصدار رقم 114.0.0.24 من انستجرام، حيث سيظهر التطبيق في اللون الأسود بدلا من اللون الأبيض.
لكن لم يكشف انستجرام عن موعد طرح الوضع الليلي بشكل رسمي لكافة المستخدمين، أو حتى الإصدارات المدعومة بشكل رسمي من أنظمة التشغيل، لكن من المنتظر طرحها خلال الاسابيع القليلة المقبلة، خاصة وأن العديد من التطبيقات بدأ بالفعل في تطبيق هذا الوضع من أجل توفير الحماية لأعين المستخدمين.
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