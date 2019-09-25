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© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
يذكر أن هيئة الدفاع عن نبيل القروي، تقدمت في مناسبات سابقة إلى دائرة الاتهام بطلب للإفراج عن موكلها.
وكانت قوات الأمن قد أوقفت القروي في 23 من الشهر الماضي وهو في طريقه إلى العاصمة تونس، على خلفية القضية التي رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ " بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
يشار إلى أن نقابة القضاة واتحاد القضاة الإداريين وجمعية القاضيات التونسيات واتحاد قضاة محكمة المحاسبات قد دخلوا في إضراب عن العمل منذ نهاية الأسبوع المنقضي، احتجاجا على ما تعرض إليه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس باقتحام مكتبه من قبل عدد من المحامين من أعضاء هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي لمطالبته بإعلامهم بمآل ملف ما عرف بالجهاز السري لحركة "النهضة".
كانت هذه تفاصيل خبر تونس... إضراب القضاة يؤجل النظر في الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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