دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هزاع المنصوري ثالث عربي يذهب إلى الفضاء فمن هما أول رائدي فضاء عربيين؟

يستعد الإماراتي هزاع المنصوري لدخول التاريخ، ويصبح أول رائد فضاء إماراتي، بعد أن تم اختياره من بين آلاف المتقدمين للمشاركة بمهمة داخل محطة الفضاء الدولية، والتي سينطلق إليها يوم 25 سبتمبر الجاري.

أشياء سيحملها معه هزاع المنصوري في رحلته إلى الفضاء alqiyady 1 أشياء سيحملها معه هزاع المنصوري في رحلته إلى الفضاء

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وبحسب ما ذكرته تقارير إخبارية، فإن المنصوري سيكون هو ثالث عربي يذهب إلى الفضاء، حيث سبقه في هذا الإنجاز التاريخي كلا من الأمير السعودي سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والسوري محمد فارس، وذلك خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي.

ففي عام 1985، انطلق الأمير السعودي سلطان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الفضاء على متن المكوك ديسكفري، وذلك لإطلاق القمر الصناعي العربي.

© alqiyady هزاع المنصوري ثالث عربي يذهب إلى الفضاء فمن هما أول رائدي فضاء عربيين؟

وكان يوم 17 يونيو 1985 تاريخيًا، وشهد العالم أول رائد فضاء عربي، وكان المكوك الفضائي يضم 3 رواد فضاء من 3 جنسيات مختلفة وهي: أمريكا وفرنسا والسعودية.

أما بالنسبة لثاني رائد فضاء عربي، فهو السوري محمد فارس، الذي اختير عام 1985 مع 3 علماء سوريين آخرين للمشاركة في برنامج التعاون في مجال الفضاء مع الاتحاد السوفييتي.

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© alqiyady هزاع المنصوري ثالث عربي يذهب إلى الفضاء فمن هما أول رائدي فضاء عربيين؟

وأصبح فارس هو أول رائد سوري وثاني رائد فضاء عربي، حيث انطلق يوم 22 يوليو 1987 على متن مركبة الفضاء سويوز إم 3 إلى المحطة الفضائية مير.المزيد:

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