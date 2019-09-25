شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس يدعو لتكافؤ فرص المرشحين للجولة الثانية فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد الناصر، رئيس جمهورية تونس المؤقت، بضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والعمل على توفير مناخ مناسب للاستحقاق الانتخابي البرلماني يوم 6 أكتوبر المقبل، داعيًا إلى تضافر جهود التونسيين وتضامنهم لإعلاء المصلحة الوطنية في هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد.
وأشار الناصر فى اللقاء الذي جمعه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي، للعمل على ضرورة تخفيض منسوب التوتر ودعوة جميع الأطراف إلى التقليص من حدة التجاذبات السياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس تونس يدعو لتكافؤ فرص المرشحين للجولة الثانية فى انتخابات الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.