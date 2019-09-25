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رئيس تونس يدعو لتكافؤ فرص المرشحين للجولة الثانية فى انتخابات الرئاسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد الناصر، رئيس جمهورية تونس المؤقت، بضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والعمل على توفير مناخ مناسب للاستحقاق الانتخابي البرلماني يوم 6 أكتوبر المقبل، داعيًا إلى تضافر جهود التونسيين وتضامنهم لإعلاء المصلحة الوطنية في هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

وأشار الناصر فى اللقاء الذي جمعه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي، للعمل على ضرورة تخفيض منسوب التوتر ودعوة جميع الأطراف إلى التقليص من حدة التجاذبات السياسية.

 

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