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رئيس حكومة السودان يؤكد أهمية دور كينيا فى الشأن الأفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزيرة خارجية كينيا السفيرة مونيكا جوما، مؤكدًا على أهمية الدور الرائد لدولة كينيا فى الشأن الأفريقى. 

 

وقدمت الوزيرة الكينية خلال اللقاء، التهنئة للشعب السودانى بانتصار ثورته العظيمة، وأكدت رغبة بلادها فى تطوير التعاون مع السودان.  

 

وعلى رأس وفد رفيع المستوى، شارك عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السودان، فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تعقد فى نيويورك، لمناقشة عدة ملفات أبرزها دعم ملفات السودان وعلى رأسها إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والإعفاء من الديون الذى يمثل مفتاح العافية للاقتصاد السودانى.

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وقد بدأت السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهى بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكرى.

 

ويأمل السودانيون أن ينهى الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، فى 11 أبريل الماضى، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردى الأوضاع الاقتصادية.

 

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