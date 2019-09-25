شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء التونسية: لم تنعقد جلسات للإفراج عن نبيل القروى بسبب إضراب القضاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء التونسية، إن دائرة الإتهام بمحكمة الإستناف بتونس، لم تنظر اليوم الأربعاء، في قضية نبيل القروى المرشح للإنتخابات الرئاسية، رئيس حزب قلب تونس.

وأوضحت الوكالة الإخبارية الرسمية، أن القضاة، فى تونس، في إضراب عام ولم ينظروا في أية قضية أخرى .

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وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت وصول كل من المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي، المحبوس في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل أموال، إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي جرت يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 وشارك فيها 26 مترشحا .