الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - احتفالية فلسطينية في برلين تثير جدلا في ألمانيا

يثير تنظيم احتفالية تنظمها جمعيات فلسطينية في برلين الجدل في ألمانيا وذلك بدعوى أنها قد تنشر "صورا نمطية معادية للسامية". ويريد المشاركون الاحتفال قرابة السفارة الامريكية والقيام برقصة " الدحية" من التراث الفلسطيني.

بإشراف من البيت الفلسطيني في برلين ومؤسسة سيدة الأرض، يقيم ناشطون فلسطينيون مبادرة "أطول صف دحية فلسطينية في أوروبا"، وذلك اليوم الأربعاء (25 سبتمبر/ أيلول 2019)، وبمشاركة من مغنيين فلسطينيين هما شادي البوريني وقاسم النجار.

والدحية أو الدحة كما تطلق عليها بعض بلدان الخليج العربي، عبارة عن رقصة بدوية تمارس في مناطق واسعة من فلسطين والأردن وبلدان عربية أخرى لا سيما مناطق البادية.

وأثار تنظيم هذا الحفل بعض الجدل داخل ألمانيا لا سيما وأن مكان التجمع مقابل لبوابة برلين التاريخية وبالقرب من السفارة الأمريكية.

صحيفة تاغس شبيغل الألمانية كتبت عن هذا الاحتفال، وقالت أنه لن يكون بعيدا عن النصب التذكاري "الهولوكوست" وسيتضمن أغاني ضد إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن المغنيين المشاركين في المهرجان لهما أغنية قديمة بعنوان " إقصف تل أبيب" ودعوا إلى تدميرها.

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من جهته انتقد النائب السابق في حزب الخضر فولكر بيك إقامة هذه الاحتفالية في برلين، وفقا لما نشرته الصحيفة الألمانية، وتساءل بيك عن "كيفية حصول المغنيين على تأشيرة لألمانيا، داعيا الحكومة الفيدرالية لتفسير ما حصل".

في حين قال رئيس الجالية الأمريكية اليهودية ريمو ليموهيس "إنه يشعر بالفزع عندما يرى أن فنانين هاجما إسرائيل في السابق وفي أحقيتها بالوجود، يسمح لهما بالقدوم إلى برلين والغناء فيها"، مؤكدا أن هذا الحفل "ينشر صورا نمطية معادية للسامية".

الشرطة الألمانية أجابت على تساؤل لصحيفة تاغس شبيغل بأنها تعلم بحدوث هذا التجمع، وبأن جمعية سيدة الأرض قامت بتبليغ الشرطة بشكل رسمي عن تجمع اليوم الأربعاء يخص القضية الفلسطينية أمام بوابة براندينبورغ ما بين الساعة الخامسة والسابعة مساء ، وبأنها تتوقع حضور زهاء 400 مشارك. كما أكدت الشرطة أنها على علم أيضا بحضور المغنيين المذكورين، مؤكدة على أن السلطات الأمنية ستلقي نظرة فاحصة على الحدث لضمان عدم حصول أية انتهاكات.