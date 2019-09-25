البحرين تقول إن مصفاتها النفطية لم تتأثر بالهجمات السعودية

قال وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في بيان يوم الأربعاء إن مصفاة النفط في البحرين لم تتأثر بالهجمات
التي عطلت صادرات الخام السعودية هذا الشهر.
وقال البيان إن واردات البحرين من النفط السعودي عادت الآن إلى المعدل الطبيعي.
وأضاف أن بعض الوحدات في مصفاة النفط تخضع لصيانة وهو ما يقلل من طاقتها، لكن احتياطيات المنتجات النفطية كافية لتلبية حاجات العملاء في الأجل الطويل.
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