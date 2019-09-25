شكرا لقرائتكم خبر عن الطائي يعزف 12 مقطوعة في أمسية بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود
أحيا الفنان الإماراتي حمد الطائي مع فرقة أوركسترا، أمس الأول في منارة السعديات في أبوظبي، أمسية مميزة، أبحر فيها مع الجمهور بين الأنغام الكلاسيكية.
عزف الطائي 12 مقطوعة من مؤلفاته الموسيقية على آلة البيانو ضمت «وردة»، «قصة التسامح»، «سماء ديسمبر»، «القدر»، «رحلة العمر»، «روح الصحراء»، «النصر»، «بذور السعادة»، «نسائم الخريف»، «المنظر»،«الحصان» و«الطريق إلى الأفق». وقال حمد الطائي ل ”الخليج 365”: قدمت الكثير من مقطوعاتي ومؤلفاتي الموسيقية في الإمارات وعدد من الدول في الخارج مثل إيطاليا وفرنسا وبيلاروسيا وبنما وغيرها، وتميل المعزوفات الموسيقية التي أقدمها إلى الأسلوب الكلاسيكي مع لمحات عربية.
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