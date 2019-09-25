الهنوف محمد تمثل الإمارات في انتخابات اتحاد الكتّاب العرب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف اتحاد كتّاب مصر، الاجتماع الاستثنائي لمجلس الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب يومي 28 و29 سبتمبر/ أيلول الجاري، لانتخاب أمين عام جديد للاتحاد، خلفاً للشاعر الراحل حبيب الصايغ.

وقال عبد الرحمن نقي البستكي، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، إن الشاعرة الهنوف محمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالإنابة، ستمثل الإمارات في الاجتماع.

وأضاف نقي: تنص المادة (21) من النظام الأساسي لاتحاد الكتّاب العرب على: «في حال خلو منصب الأمين العام، يدعو أكبر نوابه سناً لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الاتحاد، خلال فترة لا تتجاوز أربعين يوماً، في البلد المقرر للانعقاد فيه، ويرأس جلسة إجراءات انتخاب أمين عام جديد يستكمل مدة سلفه، ويُنقل مقر الاتحاد العام إلى دولته».

ويشارك في الاجتماع رؤساء الاتحادات والروابط والأسر والجمعيات والمجالس العربية، أو من ينوب عنهم، فقط، وسيقتصر جدول أعماله على بند واحد، هو انتخاب أمين عام جديد، يكمل مدة المغفور له الشاعر حبيب الصايغ.