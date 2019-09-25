"أنصار الله" تعلن قنص 9 جنود من الجيش اليمني

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© AP Photo / Hani Mohammed
وأضافت أن العمليات أسفرت عن قنص 9 جنود.
وهاجمت "أنصار الله" مواقع الجيش اليمني في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وذكرت "المسيرة" أن الجماعة شنت عملية إغارة على مواقع عسكرية في قانية بمنطقة الوهبية شمال البيضاء.
وأكدت وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش جراء العملية.
وفي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، شن طيران التحالف العربي غارة على منطقة القد في مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي غرب صعدة.
ونفذ الجيش السعودي قصفاً صاروخيا ومدفعيا على مناطق متفرقة في مديرية رازح الحدودية، حسب "أنصار الله".
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