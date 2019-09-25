خارجية صنعاء تهدد السعودية: إذا لم تقبلوا مبادرة "أنصار الله" فخطة الرد جاهزة

جاء ذلك في تصريح لقناة "الميادين"، اليوم الأربعاء، أكد فيه أن مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى لـ"أنصار الله" مهدي المشاط، تأتي من منطلق حب السلام وحقن الدماء.

وأوضح شرف "إذا لم يقبل العدوان بمبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى فلدينا خطتنا وبرامجنا الجاهزة للرد".

المركز الإعلامي للثورة Advertisements

وأعلن المشاط في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري وقف استهداف الأراضي السعودية بالطائرات المسيرة، والصواريخ البالستية والمجنحة، وأن حكومة صنعاء تنتظر من التحالف السعودي الاستجابة لهذه المبادرة ووقف كل أشكال الاستهداف الجوي للأراضي اليمني".

وتابع "نمد غصن الزيتون، في وقت السلم، وفي حالة الحرب سنوجعهم بشكلٍ لم يتصوروه أبدا"، مضيفا: "نتوقع من الأشقاء في السعودية التواصل مع من يحميهم أو من يوهمهم بالحماية ومناقشة جوانب الموضوع".

وأشار وزير الخارجية في حكومة صنعاء إلى أن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير موجود في أمريكا، مضيفا "هناك تواصل أمريكي سعودي إماراتي، ويتم دراسة مبادرتنا في هذا الإطار".

وقال هشام شرف "عندما تعطيهم واشنطن الموافقة، أتوقع أن تأتينا بعض الردود ولو كانت غير مباشرة"، مضيفا: "على ضوء ما سيأتينا وعلى ضوء المؤشرات، سنتخذ القرار بالرد المناسب".