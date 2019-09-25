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جاء ذلك في تصريح لقناة "الميادين"، اليوم الأربعاء، أكد فيه أن مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى لـ"أنصار الله" مهدي المشاط، تأتي من منطلق حب السلام وحقن الدماء.
وأوضح شرف "إذا لم يقبل العدوان بمبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى فلدينا خطتنا وبرامجنا الجاهزة للرد".
المركز الإعلامي للثورة
وتابع "نمد غصن الزيتون، في وقت السلم، وفي حالة الحرب سنوجعهم بشكلٍ لم يتصوروه أبدا"، مضيفا: "نتوقع من الأشقاء في السعودية التواصل مع من يحميهم أو من يوهمهم بالحماية ومناقشة جوانب الموضوع".
وأشار وزير الخارجية في حكومة صنعاء إلى أن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير موجود في أمريكا، مضيفا "هناك تواصل أمريكي سعودي إماراتي، ويتم دراسة مبادرتنا في هذا الإطار".
وقال هشام شرف "عندما تعطيهم واشنطن الموافقة، أتوقع أن تأتينا بعض الردود ولو كانت غير مباشرة"، مضيفا: "على ضوء ما سيأتينا وعلى ضوء المؤشرات، سنتخذ القرار بالرد المناسب".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية صنعاء تهدد السعودية: إذا لم تقبلوا مبادرة "أنصار الله" فخطة الرد جاهزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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