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وفي ذات الوقت، أشار الفتلاوي إلى إحراز بغداد تقدم في التفاوض مع موسكو حول شراء منظومة "إس 400" المتطورة.
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وأضاف عضو مجلس النواب "العراق رفض عروضا أمريكية كثيرة لشراء منظومة باتريوت، لأنها أثبتت فشلها في السعودية ودول أخرى".
ومنذ تعرض مقار ومخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي، في الشهرين الماضيين، إلى هجمات، دعت كتل سياسية ونواب في البرلمان الحكومة إلى تعزيز وتطوير منظومة الدفاع الجوي العراقية، فيما يؤكد خبراء عسكريون على "ضعف" المنظومة الحالية وحاجتها للتطوير.
"إس 400" هي المنافس الروسي لمنظومة "باتريوت" الأمريكية، وهي مخصصة لصد الصواريخ الباليستية والطائرات الحربية والمسيرة، كما يغطي الرادار الخاص بها دائرة قطرها 600 كيلومتر، وتستطيع رصد 300 هدف في وقت واحد، وتملك جاهزية الانطلاق خلال فترة 10 ثوان لاستهداف أكثر من 30 هدفا مرة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب فشلها في السعودية... دولة عربية ترفض شراء "باتريوت" من أجل "إس 400" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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