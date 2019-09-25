الجزائر: محكمة عسكرية تقضي بسجن سعيد بوتفليقة ومسؤولين أمنيين سابقين 15 سنة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة في جنوب غرب الجزائر العاصمة، فجر اليوم الأربعاء عقوبة السجن لمدة 15 سنة بحق كلّ من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومسؤولَيْن أمنيَّين سابقيَن ورئيسة حزب سياسي وذلك بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام"، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

وقالت الوكالة الرسمية، إن القاضي حكم بالسجن 15 سنة على كل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومحمد مدين المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات وبشير طرطاق منسق الأجهزة الأمنية ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

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