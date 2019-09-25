دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يشير إلى خطط شاومي لإطلاق MI MIX 4 قريباً بمستشعر 108 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.

في مؤتمر شاومي الذي عقد مؤخراً قدمت الشركة هاتف Mix Alpha بمستشعر 108 ميجا بيكسل، واليوم تعود التسريبات من جديد لتؤكد على خطط شاومي لإطلاق هاتف MI MIX 4 قريباً بمستشعر 108 ميجا بيكسل أيضاً.

كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن Mix Alpha هو إصدار شاومي الذي يعرف حتى الآن بهاتف MI MIX 4، إلا أن تفاصيل جديدة جاءت من Ice Universe على موقع Weibo، أكدت على أن شاومي ستطلق هاتف بعنوان MI MIX 4 قريباً.

وتشير التسريبات الجديدة إلى أن هاتف Mi Mix 4 يضم نفس مستشعر سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل الذي قدم من شاومي في هاتف Mix Alpha مؤخراً.

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من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف Mi Mix 4 سيأتي بتصميم غير تقليدي أيضاً في الشاشة كما في هاتف Mix Alpha، أيضاً من المتوقع أن يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، مع بطارية بقدرة 4500 mAh وتقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 40W، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، لذا نترقب تأكيد شاومي الرسمي على موعد الكشف عن هاتف Mi Mix 4 خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يشير إلى خطط شاومي لإطلاق MI MIX 4 قريباً بمستشعر 108 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.