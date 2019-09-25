شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر دبى للقانون البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت، اليوم، فعاليات مؤتمر دبي للقانون البحري بمشاركة نخبة من المتخصصين والباحثين الحكوميين والقانونيين في مجال القوانين البحرية لتبادل المعرفة والمعلومات حول القطاع البحري والتجاري وخاصة في المنطقة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، يهدف المؤتمر الذي افتتحه ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء بالإنابة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري مؤتمر دبي للقانون البحري بالتعاون مع كلية سيتي للحقوق بجامعة سيتي في لندن - إلى إتاحة المزيد من فرص مناقشة ومتابعة تطورات القانون البحري الدولي في المنطقة وعلى مستوى العالم.

ويعد الحدث - الذي أقيم بتنظيم من ماريتايم سكاي في مركز المؤتمرات بمركز دبي المالي العالمي - فرصة فريدة للاستماع إلى رؤى قيمة حول التحديات والتطورات التي طرأت على القانون البحري الدولي في المنطقة وعلى مستوى العالم.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للمؤتمر في مشاركة مناقشات الخبراء وآراؤهم حول القضايا القانونية الرئيسية بما في ذلك التكنولوجيا البحرية والشحن البحري والخدمات اللوجستية والنظر في الجوانب العملية للتحكيم البحري في منطقة الشرق الأوسط ودراسة تأثير قواعد القانون البحري الجديدة في الإمارات العربية المتحدة لتشجيع التواصل وفتح نقاش حول المخاوف والحلول.