شكرا لقرائتكم خبر عن العراق :مقتل 12 إرهابيا بعملية أمنية فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي،اليوم الأربعاء، عن مقتل 12 إرهابيا بعملية أمنية شمالي محافظة الأنبار.

وقال المحمدي، في تصريحات لقناة " السومرية نيوز" العراقية، إنه "تم إخراج قوة من لواء مغاوير الجزيرة وحشد البونمر لتفتيش مناطق شمال الأنبار وغرب صلاح الدين"، مبينا أنه أثناء التفتيش تم الاشتباك مع وكر للعناصر الإرهابية في منطقة ام الطوس ودارت معركة شرسة معهم".

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وأضاف أن القوة الأرضية قتلت سبعة عناصر منهم، إضافة إلى حرق ثلاث عجلات محملة بالأعتدة والمتفجرات"، لافتا إلى أنه بعد وصول طيران الجيش تم ملاحقة وقتل ثلاثة إرهابيين".

وأوضح المحمدي، أنه تم توجيه ست ضربات للهدف من قبل قوات التحالف وقتل إرهابيين اثنين وتدمير الأهداف بالكامل، مبينا ان عدد القتلى بلغ ١٢ إرهابيا.