شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة تونس ردا على مطالبة وزير الدفاع له بالاستقالة: عمل غير مسئول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، أن مطالبة عبد الكريم الزبيدى وزير الدفاع، باستقالته من منصبه قبل 10 أيام من الانتخابات التشريعية، هو "عمل غير مسئول"، موضحًا أن استقالة رئيس الحكومة تعنى استقالة الحكومة بأكملها.

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وأكّد الشاهد، فى تصريح صحفى نشرته وسائل الإعلام المحلية، على هامش افتتاحه للدورة 14 للصالون الدولى للفلاحة والآلات الفلاحية "سياماب 2019 " بقصر المعارض بالكرم، أن الشعب التونسى فى حاجة إلى الوحدة فى ظلّ التخوّف من المستقبل، وهناك من لم يفهم الرسالة من نتائج الانتخابات.

وكان عبد الكريم الزبيدى وزير الدفاع التونسى، والمرشح للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، قد أشار ف فى تدوينة له ردّا على الدعوة التى توجه بها إليه يوسف الشاهد "من أجل إنقاذ تونس"، بقوله "إن من تسبب فى تأزم الوضع الاقتصادى، وفى تدهور الوضع المعيشى للمواطنين، وفى تدمير الحياة السياسية والحزبية، هو جزء من المشكلة، ولا يمكن أن يكون جزءا من الحلّ"، معتبرا أن "مبادئ الديمقراطية تقتضى منه أن يعترف بفشله وبمسؤوليته ويستقيل من منصبه"، حسب نص التدوينة.