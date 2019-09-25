الحكومة السودانية تؤكد استعدادها للتعاون مع البنك الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، استعداد الحكومة للتعاون مع البنك الدولى بما يخدم مصلحة السودان.
وذكر مجلس الوزراء السودانى، فى بيان، اليوم الأربعاء، أن حمدوك التقى فى (نيويورك) على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مدير البنك الدولى ديڤيد مالباس، والذى أكد الاستعداد لدعم ومساندة برامج حكومة الفترة الانتقالية، موضحا أن البنك سيعمل مع حكومة الفترة الانتقالية لتطوير وتعزيز الاقتصاد السودانى.
من جهة أخرى، التقى حمدوك أوسكار فرنانديز تارانكو مساعد الأمين العام لدعم بناء السلام، بحضور السفيرة إلهام شانتير وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون السياسية، والسفير عمر محمد احمد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، وتناول اللقاء السبل الكفيلة لاستفادة السودان من الدعم الذى تقدمه لجنة بناء السلام فى الانتقال من مرحلة حفظ السلام إلى بناء السلام، بجانب التمويل الذى يقدمه صندوق بناء السلام.
وأكد الجانبان، ضرورة التعاون والتنسيق لمخاطبة المجتمع الدولى، من أجل تعبئة الموارد لدعم مشروعات بناء السلام فى السودان.
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