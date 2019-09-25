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تركى الفيصل يستقبل سفير البحرين بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، اليوم، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية .

ووفقا لما نشره موقع صحيفة الأيام البحرينية، خلال اللقاء، رحب الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود بالشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وما يجمعهما من روابط الأخوة ووشائج القربى والمصير المشترك.

من جانبه، أعرب سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية عن اعتزازه وتقديره للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وما تتسم به من متانة وقوة، مشيدًا بإسهامات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية البحثية في تعزيز المعرفة والثقافة في مختلف المجالات.

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