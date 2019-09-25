شكرا لقرائتكم خبر عن تركى الفيصل يستقبل سفير البحرين بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، اليوم، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية.
ووفقا لما نشره موقع صحيفة الأيام البحرينية، خلال اللقاء، رحب الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود بالشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وما يجمعهما من روابط الأخوة ووشائج القربى والمصير المشترك.
من جانبه، أعرب سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية عن اعتزازه وتقديره للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وما تتسم به من متانة وقوة، مشيدًا بإسهامات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية البحثية في تعزيز المعرفة والثقافة في مختلف المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر تركى الفيصل يستقبل سفير البحرين بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.