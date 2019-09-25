شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: مصفاة النفط فى المملكة لم تتأثر بالهجمات السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط البحرينى الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، فى بيان، اليوم، الأربعاء، إن مصفاة النفط في البحرين لم تتأثر بالهجمات التي عطلت صادرات الخام السعودية هذا الشهر.
وقال البيان إن واردات البحرين من النفط السعودي عادت الآن إلى المعدل الطبيعي.
وأضاف أن بعض الوحدات في مصفاة النفط تخضع لصيانة وهو ما يقلل من طاقتها، لكن احتياطيات المنتجات النفطية كافية لتلبية حاجات العملاء في الأجل الطويل.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين: مصفاة النفط فى المملكة لم تتأثر بالهجمات السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.