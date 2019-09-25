شكرا لقرائتكم خبر عن بحجم ستاد كرة قدم وتسير 7.6كيلو×الثانية..محطة الفضاء الدولية تنتظر المنصورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستقبل محطة الفضاء الدولية، عند منتصف الليل، رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى، الذى إنطلقت رحلته قبل قليل على متن المركبة "سويوز أم أس 15"، وبرفقة كل من رائدى الفضاء الروسى أوليج سكريبوتشكا والأمريكية جيسيكا مير.



محطة الفضاء الدولية

تعرف محطة الفضاء الدولية اختصاراً بـ"ISS"، وهى محطة تم بناؤها سنة 1998، بموجب تعاون دولى بقيادة الولايات المتحدة وروسيا وتمويل من كندا واليابان و10 دول أوروبية.



هزاع المنصورى قبل ركوب مركبة الفضاء

وبدأت المحطة باستقبال أطقم رواد الفضاء منذ مطلع القرن الحالي، وتحديداً منذ شهر نوفمبر عام 2000، وتضم المحطة على متنها طاقماً دولياً يتألف من 6 رواد فضاء يقضون 35 ساعة أسبوعياً فى إجراء أبحاث علمية عميقة فى مختلف التخصصات العلمية الفضائية والفيزيائية والبيولوجية وعلوم الأرض.



تعرف محطة الفضاء الدولية اختصاراً بـ"ISS"

وتعتبر المحطة مختبراً للأبحاث والتجارب فى الفضاء، وتستخدم لاختبار أنظمة وعمليات استكشاف الفضاء فى المستقبل، كما تعمل على تحسين نوعية الحياة على الأرض عن طريق زيادة المعرفة العلمية من خلال الأبحاث التى أجريت خارج الأرض.

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هزاع المنصورى والفريق الذى سيصل إلى محطة الفضاء الدولية

وتدور المحطة على ارتفاع 390 كيلومتراً من سطح كوكب الأرض، وأطلقت لتأخذ محل ومهام المحطة الفضائية الروسية مير (Mir)، بهدف تحضير الإنسان لتمضية أوقات طويلة فى الفضاء، وإجراء التجارب خارج منطقة الجاذبية الأرضية.



تسير المحطة فى الفضاء بسرعة 27,600 كيلومتر فى الساعة

وتسير المحطة فى الفضاء بسرعة 27,600 كيلومتر فى الساعة أى حوالى 7.66 كيلومتر فى الثانية الواحدة، مما يعنى أنها قادرة على أن تدور حول كوكب الأرض بأسره كل 90 دقيقة فقط، ويمكنها الذهاب للقمر والعودة فى أقل من 24 ساعة.



هزاع المنصورى من محطة الفضاء قبل إنطلاقه

ويبلغ طول المحطة حوالى 357.6 قدماً 109 أمتار، وعرضها 239 قدماً 72.8 متر، ما يوازى مساحة استاد كرة قدم كبير، لذلك فإنها توفر لرواد الفضاء الكثير من الغرف المريحة لفترات الأكل والنوم.