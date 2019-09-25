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إصابة مجندة بجيش الاحتلال الإسرائيلى فى عملية طعن برام الله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت مجندة إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، جراء عملية طعن نفذها فتى غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

 

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وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن مجندة تبلغ من العمر (22عامًا) أصيبت بطعنة في كتفها بعملية طعن قرب مفترق "مكابيم" غرب رام الله وجرى علاجها في المكان، دون معرفة خلفية الحادث.

 

وقالت القناة 12 العبرية إنه جرى اعتقال منفذ العملية وإخضاعه للتحقيق لدى أجهزة الأمن، مشيرة إلى أنه فتى يبلغ من العمر 14 عاما.

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