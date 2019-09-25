شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يبحث مع رئيس رواندا العلاقات الثنائية والتطورات فى بلاده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس مجلس الوزراء السودانى، الدكتور عبد الله حمدوك فى نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة - الرئيس الرواندى بول كيقامى، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة .
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء السودان اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء أشاد بالتجربة الرواندية فى تحقيق السلام الاجتماعى وتسوية النزاعات عبر انتهاج مبدأ الحقيقة والمصالحة.
ومن جانبه، أبدى الرئيس الرواندى إعجابه بالثورة السودانية، التى وصفها بأنها "ملهمة " للشعوب الإفريقية فى النهوض والانطلاق إلى الأمام.
وأكد استعداد بلاده فى نقل التجربة الرواندية فى كل المجالات إلى السودان، مشيرا إلى إمكانية ان تصل شركة "طيران رواندا" إلى المطارات السودانية لتربط شعبى البلدين.
كما التقى رئيس الوزراء السودانى، وزيرة خارجية كينيا، مونيكا جوما، التى قدمت التهنئة للشعب السودانى بانتصار ثورته، مؤكدة رغبة بلادها فى تطوير التعاون مع السودان.
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