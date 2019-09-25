شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة السودان يناقش مع رئيسة وزراء النرويج أهمية بناء السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السوادن، اليوم، برئيسة وزراء النرويج، إرنا سولبرج، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة فى نيويورك.

وناقش حمدوك، مع رئيسة وزراء النرويج، أهمية بناء السلام فى المرحلة القادمة وأهمية الدور الذى يلعبه الاتحاد الأوروبى والنرويج على وجه الخصوص.

وتلقى رئيس الوزراء دعوه لحضور المؤتمر الدولى الأول للاقتصاد وإدارة الأعمال فى يونيو المقبل.

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وقد بدأت السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكرى.