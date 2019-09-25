شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول روسى: رئاسة اللجنة الدستورية السورية مشتركة بين الحكومة والمعارضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، أن رئاسة اللجنة الدستورية السورية ستكون مشتركة بين الحكومة والمعارضة.
وقال فيرشينين - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء - "بالنسبة لعمل اللجنة (الدستورية) التى ستبدأ أعمالها قريبا، فإنها ستكون برئاسة شخصين، لم يُعلن عن اسميهما بعد، أحدهما سيمثل الحكومة والآخر سيمثل المعارضة".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أعلن - الإثنين الماضى - عن انتهاء عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية، مشيرا إلى إجراء أول اجتماع لها فى الأسابيع القريبة القادمة.. كما أكد أنه يثق بأن تشكيل اللجنة يمكن ويجب أن يصبح بداية للخروج السياسى من النزاع فى اتجاه حل يستجيب لرغبات الشرعية ولكل السوريين.
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