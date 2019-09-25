شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 من عناصر داعش فى عملية أمنية بين الأنبار وصلاح الدين بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابى مصرعهم خلال عملية أمنية استباقية بين محافظتى الأنبار وصلاح الدين بالعراق.

وقال القيادى فى حشد الأنبار، قطرى العبيدى - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) اليوم الأربعاء - إن قيادة عمليات الجزيرة مسنودة بالحشد العشائرى وطيران الجيش، نفذت عملية أمنية استباقية استهدفت مناطق شمالى قضاء (راوة) باتجاه جنوب صلاح الدين، مما أسفر عن مقتل 8 عناصر من التنظيم الإرهابي.. مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن العملية لا تزال مستمرة.

يشار إلى أن القوات العراقية تشن بين الحين والآخر عمليات أمنية فى مناطق متفرقة بالبلاد؛ لتعقب خلايا تنظيم (داعش) والقضاء عليها.